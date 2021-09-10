"Дія" не працюватиме протягом доби: яка причина

Мета оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад.
Портал державних послуг "Дія" не працюватиме протягом доби через встановлення оновлень.
Про це повідомляє "Дія" у Facebook.
"Сьогодні вночі "Дія" оновлюватиме адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Усе запрацює вже 11 вересня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мета оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад.
Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу – 2:00 суботи, 11 вересня.
"Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше", – заявили в "Дії".
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