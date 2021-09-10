"Дія" не будет работать в течение суток: какая причина

Цель обновлений — безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к громадам.
Портал государственных услуг "Дія" не будет работать в течение суток в связи с установкой обновлений.
Об этом сообщает "Дія" в Facebook.
"Сегодня ночью "Дія" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", — говорится в сообщении.
Отмечается, что цель обновлений — безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к громадам.
Ожидается, что обновление будет происходить около суток, то есть ориентировочное время восстановления работы портала — 2:00 субботы, 11 сентября.
"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились быстрее", — заявили в "Дії".
Напомним:
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