Дрон упал на землю.

Воздушный бой — в Австралии сорока напала на беспилотник. И так неистово била его лапами в небе, что дрон в итоге упал на землю.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.

Аппарат принадлежал местному блогеру, который как раз снимал живописное морское побережье в районе Сиднея. Сорока, очевидно, увидела в железной птице угрозу и сразу набросилась на чужака. Блогер пытался направить беспилотник подальше от агрессивно настроенной птицы, но бесполезно. Сорока успокоилась только тогда, когда сбила беспилотник.

Новости мира: в Австралии сорока напала на беспилотник

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