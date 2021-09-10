Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Воздушный бой: в Австралии сорока напала на беспилотник

Воздушный бой: в Австралии сорока напала на беспилотник

pixabay.com

Дрон упал на землю.

Воздушный бой — в Австралии сорока напала на беспилотник. И так неистово била его лапами в небе, что дрон в итоге упал на землю.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.

Аппарат принадлежал местному блогеру, который как раз снимал живописное морское побережье в районе Сиднея. Сорока, очевидно, увидела в железной птице угрозу и сразу набросилась на чужака. Блогер пытался направить беспилотник подальше от агрессивно настроенной птицы, но бесполезно. Сорока успокоилась только тогда, когда сбила беспилотник.

Новости мира: в Австралии сорока напала на беспилотник

Новости мира: в Австралии сорока напала на беспилотник
Следующая публикация