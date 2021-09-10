Дрон упал на землю.
Воздушный бой — в Австралии сорока напала на беспилотник. И так неистово била его лапами в небе, что дрон в итоге упал на землю.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.
Аппарат принадлежал местному блогеру, который как раз снимал живописное морское побережье в районе Сиднея. Сорока, очевидно, увидела в железной птице угрозу и сразу набросилась на чужака. Блогер пытался направить беспилотник подальше от агрессивно настроенной птицы, но бесполезно. Сорока успокоилась только тогда, когда сбила беспилотник.