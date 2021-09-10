Дрон упав на землю.
Повітряний бій - в Австралії сорока напала на безпілотник. І так несамовито гамселила його лапами у небі, що дрон, зрештою, таки гепнувся на землю.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.
Апарат належав місцевому блогеру, який саме знімав мальовниче морське узбережжя в районі Сіднея. Сорока, вочевидь, побачила у залізній пташці загрозу і одразу накинулася на чужинця. Блогер намагався скерувати безпілотник якомога далі від агресивно налаштованого птаха, але марно. Сорока заспокоїлася лише тоді, коли збила дрон.