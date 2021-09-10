Дрон упав на землю.

Повітряний бій - в Австралії сорока напала на безпілотник. І так несамовито гамселила його лапами у небі, що дрон, зрештою, таки гепнувся на землю.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.

Апарат належав місцевому блогеру, який саме знімав мальовниче морське узбережжя в районі Сіднея. Сорока, вочевидь, побачила у залізній пташці загрозу і одразу накинулася на чужинця. Блогер намагався скерувати безпілотник якомога далі від агресивно налаштованого птаха, але марно. Сорока заспокоїлася лише тоді, коли збила дрон.

Новини світу: в Австралії сорока напала на безпілотник

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