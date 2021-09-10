Шмигаль сказав, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні

Шмигаль сказав, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні

Ціна на газ не буде перевищувати 8 грн за кубометр.

В Україні підвищення тарифів на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону не повинно відбутися, ціни мають залишитися на минулорічному рівні.

Про це заявив український прем'єр під час виступу у Верховній раді 10 вересня.

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"Щодо електроенергії тариф зафіксовано. Ціна на газ формується ринково - "Нафтогаз" запропонував річний тариф 7,96 гривень. Ціна на газ зафіксована і не буде перевищувати 8 грн. Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватися стосовно минулого", - заявив Шмигаль.

Також він додав, що уряд веде активну роботу з мерами міст, на яких сьогодні покладено відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду.

"Уряд готовий підставити плече, щоб органам місцевого самоврядування було легше проходити цей опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря людям на плечі. Ще раз повторюсь: ми працюємо над тим, щоб не було збільшення тарифів на тепло і гарячу воду", - додав глава уряду.

Нагадаємо, що уряд знижує тарифи на електроенергію для населення.

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