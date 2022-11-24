Дмитро Гордон показав, як кардіохірург без світла робив операцію на серці дитині

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон поділився з шанувальниками відео, де кардіохірургу довелося робити операцію на серці дитині під час виключення світла.

На сторінці в Instagram Гордон розмістив відео, зняте відомим українським кардіохірургом Борисом Тодуровим в операційній. Разом з колегами він робив операцію на серці дитині, як у цей момент вимкнули світло через обстріли російськими окупантами українських ТЕЦ.

"Видатний український кардіохірург Борис Тодуров разом із колегами проводить операцію на серці дитині без світла. Дякую, російські "визволителі", за ваші чудові дружні ракети! Пекло за вами плаче", - підписав відео Гордон.

Підписники Гордона, своєю чергою, емоційно відреагували на побачене: "Z-заздрість. Бо в Україні при світлі ліхтариків і з генератором можуть провести операцію на серці, а в росії не можуть нічого...ні в сфері науки, ні у воєнній справі, ні на міжнародній арені...", "головне не забути, що ці мразі з нами роблять зараз. А то якось так вийшло, що голодомор забули і на десятиліття стали "брацькі народи", "низький уклін медикам за роботу в таких важких умовах, медичні працівники –справжні герої! І низький уклін тим, хто відновлює життєзабезпечення людей! За вашу титанічну працю!".

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