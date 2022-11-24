У Миколаївській області чоловік з рушниці застрелив сусіда

Мешканцю с.Мішково-Погорілове Миколаївського району оголошено вирок – 13 років позбавлення волі за умисне вбивство односельця.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

У суді доведено, що у квітні 2022 року між чоловіками відбулася сварка, під час якої обвинувачений з мисливської рушниці вистрілив в односельця, який від отриманих травм помер на місці події. Обвинувачений свою провину визнав. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Запорізькій області батька жорстоко вбив рідний син, а тіло закопав на території домоволодіння. Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

А у Тернопільській області під час сварки 56-річний чоловік вбив свою 81-річну матір, після чого наклав на себе руки.

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