До України суне похолодання: синоптикиня назвала конкретну дату

Спека на сході та півдні країні спаде наприкінці тижня.

У четвер, 20 червня, до України завітає атмосферний фронт, який принесе похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її прогнозом, в західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. За фронтом у цих областях послабне спека, вдень очікується +22+27 градусів. Південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді, завтра вдень +28+33 градуси.

"Завтра в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", - попередила вона.

Діденко зауважила, що 21-22 червня спека спаде також на сході та півдні України.

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За словами Діденко, у Києві у середу, 19 червня спека послабне до +22+24 градусів, а місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози.

"Обережно! Завтра в столиці передбачається сильний північно-західний вітер!", - написала Діденко.

Нагадаємо, протягом 17-19 червня 2024 року очікуються магнітні бурі.

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