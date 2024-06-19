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Донька Міка Джаггера вагітна первістком від молодшого на вісім років бойфренда

Донька Міка Джаггера вагітна первістком від молодшого на вісім років бойфренда

Мік Джаггер та його донька Джорджія Мей

Джорджія вже показала свій помітно округлий животик.

Донька соліста британського гурту The Rolling Stones Міка Джаггера - Джорджія Мей – вагітна первістком.

Радісною новиною 32-річна модель та дизайнерка поділилася у своєму Instagram. Джорджія Мей опублікувала серію світлин, на яких демонструє свій помітно округлий животик.

Донька Міка Джаггера з бойфрендом / © instagram.com/georgiamayjagger
Донька Міка Джаггера з бойфрендом / Фото: instagram.com/georgiamayjagger

Батьком дитини став 24-річний техаський скейтбордист Камбріан Седлік, з яким вона перебуває в стосунках вже понад три роки. Стать майбутнього первістка Джорджія поки тримає в таємниці.

Донька Міка Джаггера з бойфрендом / © instagram.com/georgiamayjagger
Донька Міка Джаггера з бойфрендом / Фото: instagram.com/georgiamayjagger

"З нетерпінням чекаємо на нашого нового найкращого друга", - підписала кадри модель.

Донька Міка Джаггера з бойфрендом / © instagram.com/georgiamayjagger
Донька Міка Джаггера з бойфрендом / Фото: instagram.com/georgiamayjagger

Зазначимо, Джорджія – наймолодша донька Міка Джаггера. Загалом, музикант від різних шлюбів має вісьмох дітей – чотирьох доньок та чотирьох синів. Окрім того, артист вже встиг стати дідусем та навіть прадідусем. У співака є троє онуків та одна правнучка.

Нагадаємо, нещодавно американську співачку Леді Гагу запідозрили у вагітності. Артистка вже відреагувала на чутки та відповіла, чи справді чекає на народження первістка.

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