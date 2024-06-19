Донька Міка Джаггера вагітна первістком від молодшого на вісім років бойфренда

Донька соліста британського гурту The Rolling Stones Міка Джаггера - Джорджія Мей – вагітна первістком.

Радісною новиною 32-річна модель та дизайнерка поділилася у своєму Instagram. Джорджія Мей опублікувала серію світлин, на яких демонструє свій помітно округлий животик.

Донька Міка Джаггера з бойфрендом / Фото: instagram.com/georgiamayjagger

Батьком дитини став 24-річний техаський скейтбордист Камбріан Седлік, з яким вона перебуває в стосунках вже понад три роки. Стать майбутнього первістка Джорджія поки тримає в таємниці.

Донька Міка Джаггера з бойфрендом / Фото: instagram.com/georgiamayjagger

"З нетерпінням чекаємо на нашого нового найкращого друга", - підписала кадри модель.

Донька Міка Джаггера з бойфрендом / Фото: instagram.com/georgiamayjagger

Зазначимо, Джорджія – наймолодша донька Міка Джаггера. Загалом, музикант від різних шлюбів має вісьмох дітей – чотирьох доньок та чотирьох синів. Окрім того, артист вже встиг стати дідусем та навіть прадідусем. У співака є троє онуків та одна правнучка.

Нагадаємо, нещодавно американську співачку Леді Гагу запідозрили у вагітності. Артистка вже відреагувала на чутки та відповіла, чи справді чекає на народження первістка.

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