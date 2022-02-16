До українських полярників в Антарктиді їде COVID-вакцина

66 доз вакцини від коронавірусу прямують до полярної станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Криголам "Ноосфера" прямує на станцію "Академік Вернадський" із COVID-вакцинами для українських полярників. Йдеться про препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, зараз флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" прямує на станцію "Академік Вернадський" з 66 дозами вакцини Comirnaty на борту. Щеплення отримають полярники, які відправилися на станцію ще торік.

Ляшко розповів, що для забезпечення дотримання всіх норм холодового ланцюга, на судні вакцини помістили у морозильну камеру, яка працює в режимі -70 градусів за Цельсієм.

"Нам важливо, щоб кожна людина могла отримати надійний захист від ризиків COVID-19, тим більше там, де можливості доступу до медицини досить обмежені. Якщо вже навіть в Антарктиді є можливість зробити першу, другу чи бустерну дозу, чого зволікати тим, у кого є безліч варіантів для вакцинації? Захистіть себе та рідних – вакцинуйтеся", - зауважив міністр охорони здоров’я України.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: