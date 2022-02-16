К украинским полярникам в Антарктиде едет COVID-вакцина

66 доз вакцины от коронавируса направляются к полярной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Ледокол "Ноосфера" направляется на станцию "Академик Вернадский" с COVID-вакцинами для украинских полярников. Речь идет о препарате Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, сейчас флагман украинского научно-исследовательского флота ледоколам "Ноосфера" следует на станцию "Академик Вернадский" с 66 дозами вакцины Comirnaty на борту. Прививки получат полярники, отправившиеся на станцию еще в прошлом году.

Ляшко рассказал, что для обеспечения соблюдения всех норм холодовой цепи на судне вакцины поместили в морозильную камеру, которая работает в режиме -70 градусов по Цельсию.

"Нам важно, чтобы каждый человек мог получить надежную защиту от рисков COVID-19, тем более там, где возможности доступа к медицине достаточно ограничены. Если даже в Антарктиде есть возможность сделать первую, вторую или бустерную дозу, чего медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных – вакцинируйтесь", — отметил министр здравоохранения Украины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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