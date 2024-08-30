Дрони атакували Калугу у Росії: що відомо

Кожен військовий об'єкт на території РФ є законною ціллю для ЗСУ.

Росіяни 30 серпня знову пережили атаку безпілотників. Цього разу дрони навідалися до Калуги, що приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

У Міноборони РФ заявили, що загалом ППО збила 18 безпілотників: над Брянською, Білгородською та Калузькою областями, а також над анексованим Кримом.

Раніше йшлося про те, що безпілотники атакували склад із боєприпасами у Воронезькій області Росії. Через це було евакуйовано жителів двох сіл.

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