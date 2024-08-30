Дроны атаковали Калугу в России: что известно

Каждый военный объект на территории РФ является законной целью для ВСУ.

Россияне 30 августа снова пережили атаку беспилотников. На этот раз дроны посетили Калугу, что примерно в 300 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

В Минобороны РФ заявили, что всего ПВО сбило 18 беспилотников: над Брянской, Белгородской и Калужской областями, а также над аннексированным Крымом.

Ранее говорилось, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух деревень.

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