Дроны атаковали Калугу в России: что известно

Каждый военный объект на территории РФ является законной целью для ВСУ.
Россияне 30 августа снова пережили атаку беспилотников. На этот раз дроны посетили Калугу, что примерно в 300 километрах от границы с Украиной.
Об этом пишут российские телеграммы-каналы.
В Минобороны РФ заявили, что всего ПВО сбило 18 беспилотников: над Брянской, Белгородской и Калужской областями, а также над аннексированным Крымом.
Ранее говорилось, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух деревень.
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