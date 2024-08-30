Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дроны атаковали Калугу в России: что известно

Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Дроны атаковали Калугу в России: что известно

Атака дронов на РФ/Иллюстративный фото / Фото: Денис Казанский/Facebook

Каждый военный объект на территории РФ является законной целью для ВСУ.

Россияне 30 августа снова пережили атаку беспилотников. На этот раз дроны посетили Калугу, что примерно в 300 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

В Минобороны РФ заявили, что всего ПВО сбило 18 беспилотников: над Брянской, Белгородской и Калужской областями, а также над аннексированным Крымом.

Ранее говорилось, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух деревень.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация