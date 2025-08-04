Клуб 1% / © 1+1 media

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Повним ходом йдуть зйомки другого сезону українського проєкту про кмітливість «Клуб 1%» від телеканалу 1+1 Україна, який має на меті розкрити надможливості людського мозку. Це гра, де інтелект вимірюється не лише знаннями в певних галузях, а й безпосередньою можливістю використовувати своє критичне та нестандартне мислення. За короткий час ця гра стала справжнім світовим феноменом, а також хітом в Україні.

Серед 1200 учасників з різних куточків України, які приїхали до Києва на зйомки та які визначать рівень своєї кмітливості, люди різних професій: вчитель, фахівець з інформаційних-технологій, блогер, модель, тату-майстер, футбольний арбітр, співак, чемпіон України з тайського боксу, електромонтажник, фінансист, танцівниця, олімпійський чемпіон, лікар-терапевт, військовий капелан, агроном, слідчий поліції, банкір, хормейстер, листоноша, військовий, комунікаційний експерт ООН в Україні тощо.

Ведучий проєкту Тімур Мірошниченко так коментує зйомки другого сезону:

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«На другий сезон прийшли вже більш підготовлені учасники. Більшість з них подивилися перший сезон «Клубу 1%», і кожен мав свою стратегію для перемоги. Але одна справа перевіряти свої знання вдома перед екраном телевізора, а інша – в залі, де поруч з тобою багато незнайомих людей. Є певний стрес. Звісно, між паузами я намагаюсь наших учасників підтримати, трохи з ними жартую… Єдина порада від мене – не сильно мудрувати і пам’ятати, що питання перевіряють вашу уважність і кмітливість».

За правилами проєкту в кожній програмі 100 учасників відповідають на питання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі та швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на останнє питання, на яке може відповісти тільки 1% населення України, перемагає та отримує грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію мрії. Призовий фонд кожного випуску - 100 тисяч гривень.

У другому сезоні на глядачів чекає сюрприз – спеціальний зірковий випуск «Клубу 1%», в якому 100 відомих українців (актори, співаки, спортсмени, інфлюенсери, блогери) змагатимуться за звання найкмітливішого.

Восени у нових випусках “Клубу 1%” глядачі побачать відомого блогера Ніколаса Карму. Він вестиме спеціальну рубрику: у своєму оригінальному стилі ставитиме питання на кмітливість українцям на вулицях.

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А ще в перший день знімань під час технічних трактів завдяки проєкту “Здійсни мрію”, яким опікується 1+1 media, на знімальному майданчику “Клубу 1%” була здійснена мрія 13-річної Олександри Кульчицької із Івано-Франківська, батько якої загинув на фронті у червні 2024-го року. Дівчинка мріяла побувати на знімальному майданчику “Клубу 1%”, познайомитися зі своїм кумиром, ведучим і ментором соціальної ініціативи Тімуром Мірошниченком, та зіграти в гру.

Під час зворушливої зустрічі з Тімуром Саша поділилася, що разом із мамою майже завжди доходила до фіналу та відповідала на всі запитання першого сезон «Клубу 1%». А ще зізналася, що дуже чекає на дитячий формат “Клубу 1%”.

Нагадаємо, проєкт “Клуб 1%” є адаптацією британського ігрового шоу The 1% Club, яке виходить з 9 квітня 2022 року. Закордоном це шоу також має вигляд своєрідного IQ-тесту, тобто завдань на логіку та вміння швидко мислити.

Окрім того, переглядаючи проєкт на MEGOGO, можна буде доєднатись до інтерактивної версії гри. Перевіряйте свою кмітливість одночасно з учасниками у студії та отримайте можливість виграти пізнавальні подарунки: передплату на MEGOGO або авторський курс від Медіашколи 1+1.

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Прем'єра другого сезону “Клубу 1%” на телеканалі "1+1 Україна відбудеться восени.