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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити в цей день 5 серпня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 серпня?

Місяць розповідає

Цей день, символом якого є колесо, повертає нас до подій, ситуацій та взаємин, які свого часу не були завершені належним чином. Астрологи радять не боятися зустрічі з минулим, а, навпаки, піти йому назустріч — це дозволить скинути з плечей нехай і умовний, але важкий тягар колишніх помилок і недоробок, почавши життя з чистого аркуша.

Місяць радить

Час, незважаючи на початок робочого тижня, сприятливий для вирішення побутових та господарських питань. Можливо, вони — на відміну від професійних — не здаються нам такими вже важливими, але, не ліквідувавши протікання в трубі або навівши ідеальний лад у домі, важко досягти високих результатів у роботі.

Місяць застерігає

Від початку нових проєктів краще відмовитися — час для них ще не настав, поки ж треба підтягнути «хвости», які існують, завершивши справи, які були розпочаті раніше.

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