У Кривому Розі на виробництві сталася пожежа, є загиблі (фото)

Роботи з гасіння пожежі тривають. / © ДСНС

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У Кривому Розі сталася масштабна пожежа в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста. На жаль, внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У ДСНС зазначили, що площа загоряння складає близько 1000 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі роботи з гасіння пожежі тривають.

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Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну пожежу в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській у Львові. Внаслідок якої постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей, які отримали легкі травми і були госпіталізовані.