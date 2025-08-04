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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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205
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1 хв

У Кривому Розі на виробництві сталася пожежа, є загиблі (фото)

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Роботи з гасіння пожежі тривають.

Роботи з гасіння пожежі тривають. / © ДСНС

У Кривому Розі сталася масштабна пожежа в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста. На жаль, внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

У ДСНС зазначили, що площа загоряння складає близько 1000 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі роботи з гасіння пожежі тривають.

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Пожежа у Кривому Розі / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну пожежу в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській у Львові. Внаслідок якої постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей, які отримали легкі травми і були госпіталізовані.

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