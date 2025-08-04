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У Кривому Розі на виробництві сталася пожежа, є загиблі (фото)
У Кривому Розі сталася масштабна пожежа в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста. На жаль, внаслідок інциденту загинули троє людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У ДСНС зазначили, що площа загоряння складає близько 1000 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі роботи з гасіння пожежі тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну пожежу в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській у Львові. Внаслідок якої постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей, які отримали легкі травми і були госпіталізовані.