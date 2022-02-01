Гайка на пальці: у Миколаєві провели спецоперацію з порятунку хлопчика

Гайка на пальці: у Миколаєві провели спецоперацію з порятунку хлопчика

Батьки дитини не змогли самостійно зняти гайку.

У Миколаєві рятувальники допомогли дев'ятирічному хлопчику, який одягнув гайку на вказівний палець правої руки і не міг її зняти.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

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Прибувши на проспект Героїв України, рятувальники з'ясували, що батьки дитини намагались самостійно зняти гайку різними способами, але не вийшло, тому й зателефонували на лінію "101".

Співробітники ДСНС за допомогою підручних засобів розпиляли її та зняли з пальця дитини.

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Нагадаємо, у Вінницькій області хлопчик застряг у норі. Дитина бавилася на подвір'ї і вирішила провести експеримент з вимірювання глибини нори, яку викопав собака, а в результаті застрягла.

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