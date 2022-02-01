Гайка на пальце: в Николаеве провели спецоперацию по спасению мальчика

Родители ребенка не смогли самостоятельно снять гайку.
В Николаеве спасатели помогли девятилетнему мальчику, который надел гайку на указательный палец правой руки и не мог ее снять.
Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.
Прибыв на проспект Героев Украины, спасатели выяснили, что родители ребенка пытались самостоятельно снять гайку разными способами, но не получилось, потому и позвонили на линию "101".
Сотрудники ГСЧС с помощью подручных средств распилили и сняли с пальца ребенка гайку.
Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопала собака, а в результате застрял.
Читайте также: