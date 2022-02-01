Гайка на пальце: в Николаеве провели спецоперацию по спасению мальчика

Гайка на пальце: в Николаеве провели спецоперацию по спасению мальчика

Родители ребенка не смогли самостоятельно снять гайку.

В Николаеве спасатели помогли девятилетнему мальчику, который надел гайку на указательный палец правой руки и не мог ее снять.

Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.

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Прибыв на проспект Героев Украины, спасатели выяснили, что родители ребенка пытались самостоятельно снять гайку разными способами, но не получилось, потому и позвонили на линию "101".

Сотрудники ГСЧС с помощью подручных средств распилили и сняли с пальца ребенка гайку.

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Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопала собака, а в результате застрял.

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