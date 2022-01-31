Коронавирус затронул и память пациентов — ученые

У переболевших COVID-19 в легкой форме спустя полгода все еще снижены внимание и память.

Те, кто перенес заражение коронавирусом в легкой форме, через 6 месяцев после болезни жаловалися на снижение внимания и памяти.

Участники исследования не жаловались на симптомы долгого течения COVID-19, но их концентрация к концу теста на внимательность была хуже, чем у контрольной группы. Они чаще совершали ошибки.

Коронавирус затронул и память пациентов. Результаты их теста на долгосрочную память в среднем на 9% оказались ниже, чем у людей, с вирусом не встречавшихся. Работу опубликовали в Brain Communications.

От коронавируса страдают не только легкие, но и мозг

До конца ученые не знают, как именно вирус атакует мозг: напрямую повреждает его клетки или действует опосредованно, с помощью антител. Кроме этого на мозг может влиять недостаток кислорода из-за того, что легкие функционируют не в полную силу.

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Ухудшение когнитивных функций после перенесенной коронавирусной инфекции ученые оценили на практике. Они предложили пациентам выполнить когнитивные тесты.

В проведенном ранее исследовании ученые из Имперского колледжа Лондона использовали для тестирования людей, перенесших коронавирус, Great British Intelligence Test, близкий по сути к IQ-тесту: у 80 тыс. человек оценивали пространственное восприятие, рабочую память, внимание и семантическое мышление. Наибольшие отклонения наблюдались для сложных заданий на пространственное мышление и мышление по аналогии.

При этом степень когнитивных нарушений зависела от тяжести протекания ковида: хуже всего с тестом справились те, кто находился на ИВЛ.

Медики из Оксфордского университета во главе с Масудом Хусейном поступили иначе. Они включили в него только людей, у которых болезнь протекала легко и они не страдали от симптомов продолжительного COVID-19 — усталости, снижения концентрации и внимания.

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Всего в работу включили 155 человек: 64 пациента, перенесших ковид в среднем полгода назад, и 91 человек, ковидом не болевших. Все участники не знали о цели исследования — для них тесты были интеллектуальной игрой. Людям предложили тест, оценивавший внимательность, скорость реакции, пространственное мышление, краткосрочную и долгосрочную память.

В начале теста между экспериментальной и контрольной группами не было большой разницы в количестве правильных ответов, но у переболевших ковидом было замедлено время реакции. К концу теста количество правильных ответов у переболевших значительно снизилось (что говорит о постепенном снижении внимания).

Так у людей не болевших ковидом количество правильно решенных заданий от третьей к девятой минуте теста снижалось с 78,5% до 75,4%, а у перенесших ковид правильность выполнения теста со временем страдала сильнее и снижалась с 75,5% до 67,8% (p = 0,008). Кроме этого, у людей, перенесших ковид, результаты теста на долгосрочную память были в среднем на 9 процентов хуже, чем у контрольной группы, хотя краткосрочная память у обеих групп не отличалась.