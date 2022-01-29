Как защитить детей от коронавируса: советы родителям

Чтобы обезопасить несовершеннолетних от COVID-19, в Украине уже разрешили вакцинацию детей от 12 лет.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 237 830 детей. Больше всего подтвержденных случаев заболевания среди детей выявлено в возрастной группе 10-14 лет — более 40%. Еще 26% приходятся на категорию 15–17 лет.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины

В настоящее время наблюдается повышение заболеваемости среди детей. Во многих регионах учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения из-за роста уровня заболеваемости.

Также читайте Эффективны почти на 90%: регулятор ЕС одобрил новое лекарство против коронавируса для пациентов с высоким риском

Чтобы защитить несовершеннолетних от COVID-19, в Украине разрешили вакцинацию детей от 12 лет. Прививку можно сделать вакциной Cominarty от Pfizer. В общей сложности, уже сделали более 150 тысяч прививок детям в возрасте от 12 лет.

Кроме вакцинации, родителям следует учесть несколько простых советов, чтобы уменьшить риск инфицирования детей:

Научите малышей правильно мыть руки

Объясните детям, почему важно и как правильно мыть руки. Это нужно делать не менее 20 секунд, используя мыло. Также важно уделять внимание местам под ногтями, ведь там собирается много грязи. Кроме того, можно выучить с ребенком песню или стихотворение, которое длится 20–30 секунд. Это поможет ребенку ориентироваться, достаточно ли времени он моет руки. Расскажите, что касаться лица немытыми руками – опасно.

Расскажите, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания

Во время кашля и чихания нужно прикрываться салфеткой, затем выбросить ее и вымыть руки. Объясните детям, что таким образом можно предотвратить распространение вируса. Если же у ребенка нет салфетки, то объясните, что лучше прикрываться во время чихания или кашля локтем.

Объясните, почему защитную маску следует использовать во всех общественных местах.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, но и во всех других общественных местах.

Покажите на личном примере, как правильно это делать.

Напомним, что защитная маска должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот. Важно, что в Украине дети с 12-ти лет должны пользоваться защитными масками в общественных местах. Маску нужно менять каждые два часа и тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах

Если ребенок заболел, оставьте его дома даже при наличии так называемых "легких" симптомов вирусного заболевания. Внимательно следите за симптомами, проконсультируйтесь с семейным врачом. Если в семье несколько детей, старайтесь держать больных и здоровых детей в отдельности.

Будьте честны и открыты с детьми, когда они задают вопрос о коронавирусной болезни. В разговорах о COVID-19 следует использовать информацию из официальных источников.

Читайте также:

Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине