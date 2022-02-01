Народные приметы, обряды и обычаи 1 февраля 2022 года

Снег хлопьями — на непогоду.
1 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского, преподобного Макария, постника печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария, диакона печерского, в Дальних пещерах, блаженного 1392). Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии, девы, преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения, архиепископа Керкирского, преподобного Антония, столбника Марткобского.
1 февраля: народные традиции
В древности говорили: "Какой Макар, таков и товар". Если погода ясная, утверждает другая пословица, то и весна будет красная, то есть ранняя и теплая.
1 февраля: украинские народные приметы
- Снег хлопья — на непогоду.
- Если птицы садятся на верхушки деревьев – перед потеплением.
- Когда галки поднимают исступленный шум, то будет оттепель.
- Воробьи дружно чирикают — на оттепели.
1 февраля: церковный праздник
Макарий Великий, Преподобный Макарий Великий Египетский – православный святой. Имя Макарий означает "благословенный".
Макарий прожил более 90 лет и успокоился. Его святые мощи покоятся в монастыре Святого Макария Великого в Вади Эль Натрун, в Египте. На Руси преподобного Макария считали великим советником и целителем болезней.
1 февраля: что следует делать
Знахари раньше этого дня занимались лечением головных болей. Также нужно запомнить сон, приснившийся на Макарии. Такие сны предвещают благополучие. Если сон приснился днем, то он к вечеру сбудется.
1 февраля: что категорически запрещено делать
- тяжело работать;
- одевать черное;
- стричь волосы;
- злословить.
Читайте также:
- День ангела 1 февраля: кого поздравлять с именинами этого дня
- Молодой человек 1 февраля 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака
- Китайский Новый год 2022: традиции и обычаи
- Молодой человек 1 февраля 2022 года: три мощных ритуала и обряды для привлечения денег и привлекательности
- Молодой человек 1 февраля 2022 года: что нужно делать и что запрещено