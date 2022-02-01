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Народные приметы, обряды и обычаи 1 февраля 2022 года

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Народные приметы, обряды и обычаи 1 февраля 2022 года

20 января снег и мороз, стоит ожидать хорошего урожая / Pexels

Снег хлопьями — на непогоду.

1 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Макария Великого, Египетского, святителя Марка, архиепископа Эфесского, преподобного Макария, постника печерского, в Ближних пещерах, преподобного Макария, диакона печерского, в Дальних пещерах, блаженного 1392). Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского, преподобного Макария Римлянина, Новгородского, мученицы Евфрасии, девы, преподобного Макария Александрийского, святителя Арсения, архиепископа Керкирского, преподобного Антония, столбника Марткобского.

1 февраля: народные традиции

В древности говорили: "Какой Макар, таков и товар". Если погода ясная, утверждает другая пословица, то и весна будет красная, то есть ранняя и теплая.

1 февраля: украинские народные приметы

  • Снег хлопья — на непогоду.
  • Если птицы садятся на верхушки деревьев – перед потеплением.
  • Когда галки поднимают исступленный шум, то будет оттепель.
  • Воробьи дружно чирикают — на оттепели.

1 февраля: церковный праздник

Макарий Великий, Преподобный Макарий Великий Египетский – православный святой. Имя Макарий означает "благословенный".

Макарий прожил более 90 лет и успокоился. Его святые мощи покоятся в монастыре Святого Макария Великого в Вади Эль Натрун, в Египте. На Руси преподобного Макария считали великим советником и целителем болезней.

1 февраля: что следует делать

Знахари раньше этого дня занимались лечением головных болей. Также нужно запомнить сон, приснившийся на Макарии. Такие сны предвещают благополучие. Если сон приснился днем, то он к вечеру сбудется.

1 февраля: что категорически запрещено делать

  • тяжело работать;
  • одевать черное;
  • стричь волосы;
  • злословить.

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