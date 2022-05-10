Гідрометцентр повідомив про радіаційний фон в Україні 10 травня

Гідрометцентр повідомив про радіаційний фон в Україні 10 травня

Вчергове нагадали про норму.

Гідрометцентр відслідковує поточну ситуацію щодо радіаційного фону (мкРг/год) по Київщині станом на 09:00 10 травня.

Так, у відомстві повідомляють, що наразі всі показники радіаційного фону Київщини у межах норми.

Ситуація по Київщині

Чорнобиль - 18

Київ - 14

Тетерів - 8

Фастів - 12

Біла Церква - 13

Миронівка - 12

Бориспіль - 9

Яготин - 11

Баришівка - 11

Нагадуємо, що норма радіаційного фону 25 мкРг/год.

Ситуація по країні

Це поточна ситуація на пунктах спостереження радіометричної мережі НГМС станом на 09 годину 30 хвилин 10 травня 2022 року.

Умовні

позначення Рівень радіоактивного забруднення потужність експозиційної дози нижче 50 нЗв/год потужність експозиційної дози в межах 50 - 100 нЗв/год потужність експозиційної дози в межах 100 - 150 нЗв/год потужність експозиційної дози в межах 150 - 200 нЗв/год потужність експозиційної дози в межах 200 - 250 нЗв/год потужність експозиційної дози вище або рівна 250 нЗв/год дані не надійшли

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