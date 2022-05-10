Гідрометцентр повідомив про радіаційний фон в Україні 10 травня

Вчергове нагадали про норму.
Гідрометцентр відслідковує поточну ситуацію щодо радіаційного фону (мкРг/год) по Київщині станом на 09:00 10 травня.
Так, у відомстві повідомляють, що наразі всі показники радіаційного фону Київщини у межах норми.
Ситуація по Київщині
- Чорнобиль - 18
- Київ - 14
- Тетерів - 8
- Фастів - 12
- Біла Церква - 13
- Миронівка - 12
- Бориспіль - 9
- Яготин - 11
- Баришівка - 11
Нагадуємо, що норма радіаційного фону 25 мкРг/год.
Ситуація по країні
Це поточна ситуація на пунктах спостереження радіометричної мережі НГМС станом на 09 годину 30 хвилин 10 травня 2022 року.
|Умовні
позначення
|Рівень радіоактивного забруднення
|потужність експозиційної дози нижче 50 нЗв/год
|потужність експозиційної дози в межах 50 - 100 нЗв/год
|потужність експозиційної дози в межах 100 - 150 нЗв/год
|потужність експозиційної дози в межах 150 - 200 нЗв/год
|потужність експозиційної дози в межах 200 - 250 нЗв/год
|потужність експозиційної дози вище або рівна 250 нЗв/год
|дані не надійшли
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