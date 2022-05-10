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Гідрометцентр повідомив про радіаційний фон в Україні 10 травня

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Гідрометцентр повідомив про радіаційний фон в Україні 10 травня

КМДА

Вчергове нагадали про норму.

Гідрометцентр відслідковує поточну ситуацію щодо радіаційного фону (мкРг/год) по Київщині станом на 09:00 10 травня.

Так, у відомстві повідомляють, що наразі всі показники радіаційного фону Київщини у межах норми.

Ситуація по Київщині

  • Чорнобиль - 18
  • Київ - 14
  • Тетерів - 8
  • Фастів - 12
  • Біла Церква - 13
  • Миронівка - 12
  • Бориспіль - 9
  • Яготин - 11
  • Баришівка - 11

Нагадуємо, що норма радіаційного фону 25 мкРг/год.

Ситуація по країні

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Це поточна ситуація на пунктах спостереження радіометричної мережі НГМС станом на 09 годину 30 хвилин 10 травня 2022 року.

Умовні
позначення		 Рівень радіоактивного забруднення
потужність експозиційної дози нижче 50 нЗв/год
потужність експозиційної дози в межах 50 - 100 нЗв/год
потужність експозиційної дози в межах 100 - 150 нЗв/год
потужність експозиційної дози в межах 150 - 200 нЗв/год
потужність експозиційної дози в межах 200 - 250 нЗв/год
потужність експозиційної дози вище або рівна 250 нЗв/год
дані не надійшли

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