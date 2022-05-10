Гидрометцентр сообщил о радиационном фоне в Украине 10 мая

Гидрометцентр сообщил о радиационном фоне в Украине 10 мая

В очередной раз напомнили о норме.

Гидрометцентр отслеживает текущую ситуацию по радиационному фону (мкРг/час) по Киевщине по состоянию на 09:00 10 мая.

Так, в ведомстве сообщают, что все показатели радиационного фона Киевщины в пределах нормы.

Ситуация по Киевской области

Чернобыль – 18

Киев – 14

Тетерев – 8

Фастов — 12

Белая Церковь — 13

Мироновка — 12

Борисполь — 9

Яготин — 11

Барышевка — 11

Напомним, что норма радиационного фона 25 мкРг/час.

Ситуация по стране

Это текущая ситуация на пунктах наблюдения радиометрической сети НГМС по состоянию на 09:30 10 мая 2022 года.

Условные

обозначение Уровень радиоактивного загрязнения мощность экспозиционной дозы ниже 50 нЗв/ч мощность экспозиционной дозы в пределах 50 — 100 нЗв/ч мощность экспозиционной дозы в пределах 100 — 150 нЗв/ч мощность экспозиционной дозы в пределах 150 — 200 нЗв/ч мощность экспозиционной дозы в пределах 200 — 250 нЗв/ч мощность экспозиционной дозы выше или равна 250 нЗв/ч данные не поступили

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