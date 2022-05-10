Гидрометцентр сообщил о радиационном фоне в Украине 10 мая

В очередной раз напомнили о норме.
Гидрометцентр отслеживает текущую ситуацию по радиационному фону (мкРг/час) по Киевщине по состоянию на 09:00 10 мая.
Так, в ведомстве сообщают, что все показатели радиационного фона Киевщины в пределах нормы.
Ситуация по Киевской области
- Чернобыль – 18
- Киев – 14
- Тетерев – 8
- Фастов — 12
- Белая Церковь — 13
- Мироновка — 12
- Борисполь — 9
- Яготин — 11
- Барышевка — 11
Напомним, что норма радиационного фона 25 мкРг/час.
Ситуация по стране
Это текущая ситуация на пунктах наблюдения радиометрической сети НГМС по состоянию на 09:30 10 мая 2022 года.
|Условные
обозначение
|Уровень радиоактивного загрязнения
|мощность экспозиционной дозы ниже 50 нЗв/ч
|мощность экспозиционной дозы в пределах 50 — 100 нЗв/ч
|мощность экспозиционной дозы в пределах 100 — 150 нЗв/ч
|мощность экспозиционной дозы в пределах 150 — 200 нЗв/ч
|мощность экспозиционной дозы в пределах 200 — 250 нЗв/ч
|мощность экспозиционной дозы выше или равна 250 нЗв/ч
|данные не поступили
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