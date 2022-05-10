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Гидрометцентр сообщил о радиационном фоне в Украине 10 мая

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Гидрометцентр сообщил о радиационном фоне в Украине 10 мая

КГГА

В очередной раз напомнили о норме.

Гидрометцентр отслеживает текущую ситуацию по радиационному фону (мкРг/час) по Киевщине по состоянию на 09:00 10 мая.

Так, в ведомстве сообщают, что все показатели радиационного фона Киевщины в пределах нормы.

Ситуация по Киевской области

  • Чернобыль – 18
  • Киев – 14
  • Тетерев – 8
  • Фастов — 12
  • Белая Церковь — 13
  • Мироновка — 12
  • Борисполь — 9
  • Яготин — 11
  • Барышевка — 11

Напомним, что норма радиационного фона 25 мкРг/час.

Ситуация по стране

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Это текущая ситуация на пунктах наблюдения радиометрической сети НГМС по состоянию на 09:30 10 мая 2022 года.

Условные
обозначение		 Уровень радиоактивного загрязнения
мощность экспозиционной дозы ниже 50 нЗв/ч
мощность экспозиционной дозы в пределах 50 — 100 нЗв/ч
мощность экспозиционной дозы в пределах 100 — 150 нЗв/ч
мощность экспозиционной дозы в пределах 150 — 200 нЗв/ч
мощность экспозиционной дозы в пределах 200 — 250 нЗв/ч
мощность экспозиционной дозы выше или равна 250 нЗв/ч
данные не поступили

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