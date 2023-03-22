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Гучна ніч у тимчасово окупованому Донецьку: спалахнула пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
767
Час на прочитання
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Гучна ніч у тимчасово окупованому Донецьку: спалахнула пожежа

Фото: pixabay.com

Неспокійна ніч триває і в тимчасово окупованому Донецьку.

Ніч на 22 березня 2023 року повідомлялося, що гучні звуки в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це заявляли місцеві Telegram-каналі.

«Шумно в Донецьку», - йшлося у повідомлені.

Також пізніше було оприлюднено відео пожежі у Петровському районі Донецька.

Проте наразі невідомо, чи це був «приліт», чи пожежа спалахнула з іншої причини.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Донецьку трапилася "бавовна"

Також у центрі окупованого Донецька пролунав вибух: горіла будівля “прокуратури”

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Перегляди
767
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