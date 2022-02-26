"Херсон тримається" – Офіс президента

Наші сили наносять втрати ворогу.

Місто Херсон тримається. Наші сили наносять втрати ворогу.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"І фактично сьогодні за весь день, окрім цього невеличкого руху від Мелітополя до Маріуполя, не було жодного пересування ворога. На тих 3-4 ділянках, де вони намагалися просунутися, їм нанесли поразку", - заявив він.

Нагадаємо, російські військові за кілька кілометрів від Херсона відкрили вогонь по двох автомобілях швидкої медичної допомоги.