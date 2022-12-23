Херсонців закликають евакуюватися з міста: яка причина

Влада Херсона рекомендує мешканцям міста подбати про власну безпеку та евакуюватися з міста.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації повідомило про ризик того, що мешканці міста можуть залишитися без тепла та води.

Про це повідомляє Мінреігтеграції.

Зазначається, що через постійні ворожі обстріли частина міста залишається зоною підвищеної небезпеки.

"Існує висока ймовірність того, що жителі можуть залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання. Тому людям рекомендують тимчасово виїхати до більш безпечних областей України", - кажуть у Мінреігтеграції.

Слід зазначити, що Херсонська ОВА допомагає всім охочим безкоштовно евакуюватися. Щоб подати заявку, необхідно звернутися на гарячу лінію: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45. Виїхати допомагають також волонтерські організації.

Нагадаємо, раніше ОВА Херсонської області повідомила, що російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Загинули троє людей, ще 6 — поранених. Однак вже сьогодні зранку, 23 грудня, російські окупанти знову вдарили по місту.

Обстріли регіонів на 23 грудня: російські терористи продовжують знищувати Херсон

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