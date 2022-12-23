Херсонцев призывают эвакуироваться из города: какая причина

Власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться из города.

Руководство Херсонской областной военной администрации сообщило о риске того, что жители города могут остаться без тепла и воды.

Об этом сообщает Минреигтеграции.

Отмечается, что из-за постоянных вражеских обстрелов часть города остается зоной повышенной опасности.

"Существует высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Поэтому людям рекомендуют временно выехать в более безопасные области Украины", — говорят в Минреигтеграции.

Следует отметить, что Херсонская ОВА помогает всем желающим бесплатно эвакуироваться. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или (091) 481-78-45. Уехать помогают также волонтерские организации.

Напомним, ранее ОВА Херсонской области сообщила, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Погибли три человека, еще 6 — раненые. Однако уже сегодня утром, 23 декабря, российские оккупанты снова ударили по городу.

Обстрелы регионов на 23 декабря: российские террористы продолжают уничтожать Херсон

Читайте также: