Як Україна може зберегти ініціативу на полі бою: Федоров відповів

© Володимир Зеленський

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Україна вважає, що змогла перехопити ініціативу на фронті завдяки ударам по російських військах, логістичних об’єктах і нафтовій інфраструктурі. Тепер Київ закликає західних партнерів якнайшвидше збільшити військову допомогу, поки Росія не адаптувалася до нових умов.

Про це виданню Politico заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, українська влада просить союзників інвестувати в нову хвилю безпілотників, ракет та інших військових технологій, які можуть посилити тиск на Росію та закріпити останні успіхи.

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«Нам потрібен наступний рівень допомоги, щоб мати змогу завершити роботу. Якщо у нас буде достатньо ресурсів, щоб розпочати новий цикл військових інновацій, перш ніж Росія адаптується до поточного, ми отримаємо ще шість місяців», — заявив Федоров.

За його словами, якщо партнери встигнуть профінансувати новий цикл військових інновацій до того, як Росія пристосується до нинішніх, Україна зможе зберегти технологічну перевагу на шість місяців.

Раніше ми писали, що за інформацією військового оглядача Костянтина Машовця, Сили оборони України активізували контратаки одразу на кількох ділянках фронту — зокрема на Новоолександрівському, Запорізькому та Лиманському напрямках. За попередніми даними, українські військові ведуть контратакувальні дії в районах, де діють російські підрозділи. Втім інформація ще потребує підтвердження. У Мережі вже з'являються перші відео та інші матеріали, які можуть свідчити про активізацію українських контратак. Генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджував результати цих бойових дій.

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