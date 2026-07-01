Іншопланетну зброю” помітили на поверхні Марса: фото з ровера NASA

Дивний предмет на поверхні Марса / © NASA

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Фотографія, зроблена марсоходом NASA Opportunity ще у 2014 році, знову стала предметом активних обговорень у Мережі після того, як користувачі звернули увагу на об’єкт дивної форми, що нагадує пістолет.

Як пише Daily Star, знахідка миттєво підживила чергову хвилю фантастичних теорій про можливу присутність іншопланетян на Червоній планеті.

Прихильники існування позаземного життя стверджують, що незвичайний кам’янистий об’єкт може бути залишком «інопланетної зброї». Найактивніше цю версію просуває дослідник аномалій Скотт К. Веринг із ресурсу UFO Sighting Daily.

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«Інопланетний пістолет на фото з Марса — збереглося лише одне, решту NASA видалила», — написав він у соцмережі X, припустивши, що місія Opportunity нібито могла бути пов’язана з пошуком інопланетних технологій.

© NASA

За словами Веринга, загадковий предмет має близько 30 сантиметрів завдовжки та розташований у районі SOL 3773 між горою Едгкамб і хребтом Вдов’як. Водночас жодних доказів на користь таких тверджень він не навів.

Сам марсохід Opportunity здійснив посадку на Марсі 25 січня 2004 року в кратері Ігл на рівнині Меридіані та працював значно довше за запланований термін. Остаточно зв’язок із апаратом було втрачено у 2018 році після масштабної пилової бурі, а в лютому 2019 року NASA офіційно завершило його місію.

У космічному агентстві неодноразово наголошували, що не мають жодних підтверджень існування нинішнього або минулого позаземного життя на Марсі.

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Чимало користувачів Мережі також поставилися до сенсаційних заяв скептично. Один із коментаторів зауважив, що на знімку, найімовірніше, зображено звичайний камінь, тоді як інші іронічно запитували, чому гіпотетична інопланетна зброя має форму, зручну саме для людської руки.

Скотт К. Веринг уже багато років публікує фотографії незвичайних марсіанських об’єктів і раніше заявляв про виявлення на Червоній планеті, зокрема, «черевика» та інших предметів, які, на його думку, свідчать про діяльність позаземних цивілізацій.

Нагадаємо, нещодавно дивний, схожий на луску кам’яний візерунок був виявлений марсоходом Curiosity. Науковці NASA намагаються зрозуміти його походження і дають пояснення.

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