На Марсі виявили “шкіру дракона”: NASA вивчає загадкову аномалію

Поверхня Марса з "лускою" / © NASA

Дивний, схожий на луску кам’яний візерунок, був виявлений марсоходом Curiosity. Науковці NASA намагаються зрозуміти його походження і дають пояснення.

Про це пише видання Daily Galaxy.

Зображення були зроблені 13 квітня 2026 року, коли марсохід рухався до кратера Антофагаста. На них видно тисячі повторюваних, схожих на стільники, багатокутників.

Такі візерунки часто пов’язані з процесами, пов’язаними з водою. Тож їхня присутність допомагає зрозуміти, як довго рідка вода могла існувати на Марсі.

За словами Абігейл Фреман з Лабораторії реактивного руху NASA, вчені вже бачили подібну закономірність раніше, але не в такому масштабі.

«Ми вже бачили подібні породи з багатокутним візерунком раніше. Але вони не здавалися такими разюче поширеними, простягаючись по землі на багато метрів», — сказала вона.

Вигляд місцевості викликав порівняння зі шкірою рептилій. Проте в основі цього явища лежить геологія.

На Землі такі тріщини зазвичай утворюються, коли вологий бруд висихає та стискається. Коли цей процес повторюється знову і знову, тріщини можуть еволюціонувати в більш організовані шестикутні форми.

Подібний випадок на Марсі було виявлено 2023 року в гірській породі «Понтурі» в кратері Гейла.

Як повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Statistical Physics, шестикутні візерунки, що спостерігаються там, розвивалися в результаті кількох циклів вологості та сухості, а не в результаті одного висихання. Дослідження показує, що тріщини еволюціонували від Т-подібних перетинів до Y-подібних з’єднань.

Така структура вказує на повторювані умови, можливо, сезонні зміни. Якби те саме сталося в Антофагасті, це свідчило б про те, що на Марсі колись існували безперервні цикли існування рідкої води.

Ровер вже зібрав 8 зображень та хімічні дані з цього району. Вивчення цих деталей має допомогти з’ясувати, чи присутні тут також мінерали — такі як солі, які були знайдені в Понтурі.

Ці спостереження додають дедалі більше доказів того, що Марс колись мав складніші та активніші взаємовідносини з водою, ніж це можна побачити на його поверхні сьогодні.

Нагадаємо, забезпечення стабільного доступу до води є головною умовою для можливого заселення Червоної планети. Нове наукове дослідження показало, що волога, вилучена безпосередньо з атмосфери Марса, може стати цінним альтернативним ресурсом, якщо люди коли-небудь наважаться колонізувати сусідню планету.