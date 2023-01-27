Кілька областей України "почервоніли" через тривогу: мапа

Ворог продовжує атакувати українські міста та села.
У ніч проти 27 січня повітряна тривога була оголошена Донецькій. Луганській областях та автономній республіці Крим.
Тривалий час тривога була і в Харківській області, але зараз вона завершилася.
Причина повітряної тривоги наразі невідома.
Будьте обережними! Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Ракетний обстріл РФ України 26 січня
26 січня російські окупанти масовано обстріляли Україну ракетами. Терористи випустили 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Цього разу для обстрілу окупанти застосували ракети "Кинджал".
Росіяни вкотре цілились по енергетичній інфраструктурі. Через терористичний удар 26 січня загинуло щонайменше 11 людей, стільки ж отримали поранення.
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