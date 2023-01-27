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Кілька областей України "почервоніли" через тривогу: мапа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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4511
Час на прочитання
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Кілька областей України "почервоніли" через тривогу: мапа

Ворог продовжує атакувати українські міста та села.

У ніч проти 27 січня повітряна тривога була оголошена Донецькій. Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Тривалий час тривога була і в Харківській області, але зараз вона завершилася. 

Причина повітряної тривоги наразі невідома.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Будьте обережними! Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

Ракетний обстріл РФ України 26 січня

26 січня російські окупанти масовано обстріляли Україну ракетами. Терористи випустили 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Цього разу для обстрілу окупанти застосували ракети "Кинджал". 

Росіяни вкотре цілились по енергетичній інфраструктурі. Через терористичний удар 26 січня загинуло щонайменше 11 людей, стільки ж отримали поранення. 

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Дата публікації
Перегляди
4511
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