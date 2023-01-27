Кілька областей України "почервоніли" через тривогу: мапа

У ніч проти 27 січня повітряна тривога була оголошена Донецькій. Луганській областях та автономній республіці Крим.

Тривалий час тривога була і в Харківській області, але зараз вона завершилася.

Причина повітряної тривоги наразі невідома.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Ракетний обстріл РФ України 26 січня

26 січня російські окупанти масовано обстріляли Україну ракетами. Терористи випустили 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Цього разу для обстрілу окупанти застосували ракети "Кинджал".

Росіяни вкотре цілились по енергетичній інфраструктурі. Через терористичний удар 26 січня загинуло щонайменше 11 людей, стільки ж отримали поранення.

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