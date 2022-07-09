Кому з працівників цього року не світять літні відпустки

Виконувач обов'язків очільника державної служби Укаїни з питань праці Ігор Дегнера розповів в єфірі 1+1 про літню відпустку під час війни.

Зокрема Ігор Дегнера розповів як війна вплинула на щорічну відпустку українців, скільки днів зараз триває відпочинок, чи може роботодавець не пустити у відпустку та чи зберігаються відпускні виплати.

"З початком війни Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості трудових відносин в період воєнного часу" і там є певні особливості. Зокрема в період воєнного часу є певні сектори економіки, які мають невпинно працювати - це оборонний комплекс, забезпечення харчуванням та іншими особливими потребами, які є необхідними в період воєнного часу. Таку особливість там враховано на об’єктах критичної інфраструктури, тому у будь-які види відпусток роботодавець може не відпустити", - розповів Дегнера.

Про те кого із працівників можуть не пустити у відпустку дивіться детальніше у відео:

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