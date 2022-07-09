Рада ухвалила створення реєстру ДНК в Україні: навіщо він потрібен

Мета запровадження бази даних ДНК – це ідентифікація осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та невпізнаних тіл (останків).

Про це повідомили в МВС.

Доступ до бази ДНК з метою перевірки може отримали коло правоохоронних органів та органів розвідувальної діяльності.

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"Закон урегульовує процеси створення і функціонування обліку геномної інформації людини, удосконалює роботу правоохоронних органів із розслідування злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили, дозволяє покращити роботу з розшуку зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних осіб", – пояснили в міністерстві.

У відомстві також наголосили, що цей закон є важливим саме зараз, коли фахівці Експертної служби МВС проводять молекулярно-генетичні дослідження, пов’язані із воєнними злочинами російських окупантів на території України.

"Наразі за чотири місяці війни призначено вже понад 6 тисяч експертиз щодо встановлення особи, з яких близько 40% вже виконані. Саме тому зараз надзвичайно актуальним є створення інструменту для накопичення та систематизації даної інформації, надання їй правового статусу для використання як доказової бази у процесі доведення злочинів рашистів проти України", – цитує пресслужба заступника голови МВС Ігоря Бондаренка.

Нагадаємо, що в травні до України скерували найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ.

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