Зимове містечко або ковзанка: куди повести дитину на новорічні свята - 7 найкращіх локацій

ТСН.ua зібрав місця, де можна весело провести дозвілля разом із дітьми.

Наближаються довгі новорічні свята, у дітей починаються канікули, а батьки всіляко вигадують, як краще організувати дозвілля. Зібрали найкращі локації, де можна погуляти з дітьми та весело провести час.

Головна ялинка на Софійській площі

Головна ялинка країни / УНІАН

Від 19 грудня в історичному центрі Києва відкривається новорічний ярмарок та запалюється головна ялинка країни. Сам ярмарок цього року, за словами організаторів, не поступається європейським. Головною тематикою свята на Софійській площі обрали народження Ісуса Христа. Все оздоблення відповідає тематиці різдвяної дивоночі, а навколо ялинки облаштують найбільший у Європі вертеп. Складатиметься він із постатей Святого сімейства, пастушків, царів, ангелів та колядників. Тут можна погуляти, випити гарячі напої, замовити їжу, пофотографуватись біля різних локацій. Тож якщо ви живете у столиці або плануєте вдвідати Київ протягом свят - обов'язково завітайте.

Зимова країна на ВДНГ

Новорічна ялинка на ВДНГ / УНІАН

Від 11 грудня в Експоцентрі стартує вже традиційна Зимова країна. Вона нароховуватиме біля 20 новорічних локацій, зокрема Резиденцію Дід Мороза, ковзанку, гірки для катання, Музей Нового року. Від 31 грудня до 9 січня можна подивитись новорічний мюзікл "Чарівна казка Зимової країни".

Серед розважальних локацій, що також працюватимуть у Зимовій країні на ВДНГ цьогоріч: Резиденція Санти, Різдвяна фабрика мрій, Центр сімейного дозвілля Teleport360, Галерея сталевих фігур, Animal Park, Планета метеликів, виставка-парк "Планета динозаврів" та "Живі дракони", Музей науки, мотузковий парк SkyPark, екстремальні атракціони, каруселі та квест-кімнати. На території розташовані фудкорти, які пропонують їжу, смаколики та гарячі напої, зокрема глінтвейн. Тож цікаві інтерактивні розваги будуть доступні як для дітей, так і для дорослих. Детальніше з афішею розваг можна ознайомитись на сайті Експоцентру за посиланням.

Новорічна ялинка на ВДНГ / УНІАН

Ялинка на Банковій

Зимове містечко вже другий рік поспіль облаштували на Банковій біля Офісу Президента. Тут на відвідувачів крім ялинки чекають Резиденція Санти, ковзанка, карусель, фуд-корт. Вхід вільний, на вході перевірятимуть сертифікати вакцинації.

Екскурсія до Фабрики ялинкових іграшок

Pexels

Фабрика ялинкових іграшок у Луб'янці пропонує побачити на власні очі весь процес створення авторської ялинкової іграшки: як із звичайної колби утворюється іграшка, як іграшки фарбуються, як розписуються майстринями. Тут можна відвідати майстер-клас із розпису новорічної іграшки, яку заберете із собою та прикрасити нею удома ялинку. Вільні дати та час варто заздалегідь дізнаватись на сайті фабриці.

Екскурсія "Тропики серед зими"

Якщо ви втомилися від новорічної тематики, то можете для контрасту відвідати Оранжерейний комплекс Національного ботанічного саду та насолодитись розкішшю екзотичних для наших країв азалій та камелій. Київська оранжерея за кількістю видів та сортів цих рослин посідає друге місце у Європі. Тут можна побачити безліч кактусів, сотні видів субтропічних та тропічних культур.

Ковзанки

УНІАН

Окрім вище зазначених локацій з ковзанками, ви можете знайти локацію десь ближче або у своєму місті. Сімейні катання - це прекрасний спосіб весело провести разом час. Ковзанки можуть бути розташовані як на вулиці, так і всередині приміщення, наприклад в торгівельному центрі, тож в залежності від локації підберіть належний одяг.

Кінотеатр

Associated Press

У новорічні свята зазвичай в прокат виходять різноманітні стрічки на новорічну тематику, тож разом із дитиною можна піти у кіно. Наразі кінотетри пропонують подивтись український мюзікл В.О. Святого Миколая, американську комедію "Великий червоний пес Кліффорд". А можете і не прив'язуватись до різдвяних фільмів і просто сходити на те, що довподоби спме вашій родині.

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