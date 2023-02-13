Сніголавинна небезпека: українців закликають не виходити на високогір'я у чотирьох регіонах

Любителям зимового активного відпочинку радять поки що утриматися від гірських походів.

Українців попереджають про помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. Вона розпочалася в неділю, 12 лютого, і зберігатиметься в понеділок, 13 лютого..

Про це інформує Укргідрометцентр.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.

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Також на високогір'ї сходу Закарпатської області 13 лютого зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше ми повідомляли про сходження снігової лавини з гір у місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету. Снігова маса забрала життя 28 людей.

Вереснева аномалія: на Закарпатті зійшла лавина

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