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Прогноз погоди на 13 лютого в Україні: морози відступають

Прогноз погоди на 13 лютого в Україні: морози відступають

Фото: pixabay.com

До України йде потепління.

У понеділок, 13 лютого, потеплішає до відлиги, на північному сході очікується  0-3 градусів морозу.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

"Вітер в Україні й далі з поривами сильними, західний, північно-західний. Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині - без опадів", - написала вона.

У Києві тиждень почнеться морозною ніччю, до -5 градусів, та теплим днем, до +2 градусів. Невеликий сніг, мокрий сніг. 

Через вітер та вологість тепло не буде, зазначає Діденко.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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