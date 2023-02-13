Ще один невідомий об'єкт над США, канадська монета-писанка і протести в Мадриді: головні новини ночі 13 лютого

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Головні новини ночі 13 лютого:
- Винищувач у небі над США збив іще один невідомий об'єкт Читати далі –>
- Близько 250 тисяч іспанців вийшли на мітинг у Мадриді Читати далі –>
- На Кіпрі завершився другий тур президентських виборів: хто став новим лідером країни Читати далі –>
- "Великі події" на річницю вторгнення: Кулеба анонсував нові санкції проти РФ Читати далі –>
- У Канаді випустили золоту монету в вигляді української писанки Читати далі –>
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