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Ще один невідомий об'єкт над США, канадська монета-писанка і протести в Мадриді: головні новини ночі 13 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1956
Час на прочитання
1 хв
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Ще один невідомий об'єкт над США, канадська монета-писанка і протести в Мадриді: головні новини ночі 13 лютого

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 13 лютого:

  • Винищувач у небі над США збив іще один невідомий об'єкт Читати далі –>
  • Близько 250 тисяч іспанців вийшли на мітинг у Мадриді Читати далі –>
  • На Кіпрі завершився другий тур президентських виборів: хто став новим лідером країни Читати далі –>
  • "Великі події" на річницю вторгнення: Кулеба анонсував нові санкції проти РФ Читати далі –>
  • У Канаді випустили золоту монету в вигляді української писанки Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1956
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