Винищувач у небі над США збив іще один невідомий об'єкт

У неділю, 12 лютого, американський винищувач F-16 за вказівкою президента США Джо Байдена збив повітряний об'єкт над озером Гурон, що неподалік від кордону з Канадою.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство оборони США.

"Ми не оцінювали його (об'єкт, - ред.) як кінетичну військову загрозу будь-чому на землі, але оцінювали його як загрозу безпеці польоту (цивільних літаків, - ред.) та загрозу через його потенційні можливості спостереження. Наша команда тепер працюватиме над відновленням об’єкта, щоб дізнатися більше про нього", – заявив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

Він летів на висоті понад 6 кілометрів над Верхнім півостровом Мічигану, повідомив анонімний американський високопосадовець у коментарі для видання. За його словами поінформованого, об'єкт був "восьмикутним" із звисаючими мотузками.

Раніше ми повідомляли, що у США збили другий за тиждень несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою. Радар його помітив у четвер, 9 лютого, на висоті близько 13 кілометрів. До нього направили два винищувачі F-22, як повідомили військові. Потенційно загрозливий об'єкт збили в суботу, 10 лютого, ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9X.

Нагадаємо, 4 лютого США збили китайський аеростат біля узбережжя штату Кароліна. Він пролетів над стратегічними військовими об'єктами і опинився над Атлантичним океаном, де винищувачі знищили його за наказом Байдена.

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