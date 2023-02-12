Прогноз погоды на 13 февраля в Украине: морозы отступают

В понедельник, 13 февраля, потеплеет до оттепели, на северо-востоке ожидается 0-3 градуса мороза.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Ветер в Украине и дальше с сильными порывами, западный, северо-западный. Снег, мокрый снег будет кружиться неожиданно, периодически, в южной части — без осадков", — написала она.

В Киеве неделя начнется морозной ночью, до -5 градусов и теплым днем, до +2 градусов. Небольшой снег, мокрый снег.

Из-за ветра и влажности тепло не будет, отмечает Диденко.

Напомним, сурок Тимка, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.

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