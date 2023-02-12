Счет идет на недели, РФ может победить: Дуда призвал Запад немедленно дать Украине технику

Дуда предупредил, что РФ может победить Украину, если Киев срочно не получит необходимое вооружение.

Россия может победить Украину, если Запад срочно не поставит Киеву оружие для противостояния агрессору.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью газете Le Figaro.

По мнению Дуды, у диктатора РФ нет успехов на фронте, но смерть десятков тысяч павших оккупантов его не остановит. По словам президента Польши, "России плевать на человеческие жизни".

"Да, могут, если Украина не получит помощи очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить и мы не знаем, где он остановится" – ответил Дуда на вопрос, могут ли россияне выиграть войну.

В то же время польский лидер подчеркнул, что "вопросы территориальных решений могут решать только украинцы, потому что речь идет об их территории".

"Если кто-то хочет отдать территории России в концессию, пусть отдает свою! Давайте будем уважать украинцев, борющихся за свою Родину", – отметил Дуда.

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Напомним, Анджей Дуда также заявил, что истребители F-16 требуют очень серьезного обслуживания, потому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн" и подчеркнул, что там будет много интересных вещей. Речь пойдет традиционно о поставках Украине оружия.

Кроме того, Алексей Данилов рассказал, что Россия уже начала свое большое наступление, с которым у агрессора возникли проблемы.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что, несмотря на ожидания резкого масштабного наступления россиян, этого не произошло. Сейчас активизация оккупантов началась на нескольких направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском.

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