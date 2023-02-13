ВСУ нанесли 8 ударов по районам оккупантов: Генштаб сообщил о новостях с фронта

Оккупанты терпят значительные потери, особенно в живой силе. Однако россияне наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января этого года значительно возросло количество военнослужащих РФ с обморожением конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки в Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% от всех раненых.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 13 февраля.



За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.

Противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов с РСЗО. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ситуация по регионам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вражеским обстрелам подверглись районі 18 населенных пунктов. Среди них – Товстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности, это — Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности, это — Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине. На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тонечко, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тонечко, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области. На Запорожском направлении огневого влияния подверглись Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

огневого влияния подверглись Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Для усиления контрдиверсионных мер на временно оккупированных территориях Херсонской области противник направил туда около 200 военнослужащих росгвардии. Их расселили на территории базы отдыха Чайка в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям вражеских ЗРК. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

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Ранее мы сообщали, что россияне на временно захваченных территориях Николаевской области обстреливают Очаковское направление, чтобы воспрепятствовать работе "зернового коридора".

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