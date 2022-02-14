Лежала на коліях: в Одеській області електричка переїхала жінку

Машиніст застосував екстрене гальмування.
Біля станції “Аккарджа” сталася трагедія. На жінку, особа якої наразі встановлюється, наїхала електричка.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Зі слів машиніста, він помітив, що на коліях лежить людина, застосував екстрене гальмування, але наїзду уникнути не зміг.
На місці аварії працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN.
А в порту міста Южного на 50-річного складача поїздів, який переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув.
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