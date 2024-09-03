Lobby X запускає карʼєрне консультування для ветеранів

На консультування запрошують не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися після служби, а й тих, хто не розуміє, куди рухатися далі в професійній сфері.

Соціальне підприємство Lobby X, яке, зокрема, займається рекрутингом в Сили безпеки та оборони, запускає новий напрям по роботі з ветеранами. Карʼєрні консультанти надаватимуть ветеранам підтримку на шляху до працевлаштування та в пошуку професійного покликання після служби.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

В межах кар'єрного консультування ветеранам будуть допомагати скласти резюме з урахуванням навичок з військової служби, підготуватися до співбесіди, створити профіль на LinkedIn, підібрати вакансії в роботодавців, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів.

На консультування запрошують не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися після служби, а й тих, хто не розуміє, куди рухатися далі в професійній сфері. Ветеранам допоможуть підсвітити їхні сильні сторони, розкажуть про кар'єрні та навчальні можливості, які пропонують громадські організації, держава й бізнес, та підтримають в пошуку професійного покликання.

“За період служби у військових можуть змінюватися пріоритети, цінності, життєві обставини. Ці особистісні зміни впливають на те, де і як люди хочуть реалізувати себе після служби. До нас вже звертаються ветерани, які хочуть бути корисними, робити те, що важливо, реалізовувати свої мрії про власну справу. Тож ми будемо підтримувати ветеранів та ветеранок на шляху пошуку сродної праці”, – розповіла Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту Lobby X.

Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X вже 8 років займається рекрутингом в державних, громадських та корпоративних секторах. Компанії, які користувалися їх послугами, вже звертаються до них з пошуком кандидатів-ветеранів, каже Владислав Грезєв, засновник соціального підприємства.

За його словами, Lobby X стане місцем зустрічі роботодавців із ветеранами, які, зокрема, через них знайшли роботу в армії.

"Через нас проходять тисячі людей, яким ми допомагаємо знайти своє місце в армії. І ці ж люди після завершення служби зможуть звернутися до нас по підтримку в пошуку себе у цивільному житті. Ми хочемо, щоб військові бачили, що ми вже готуємось до їхнього повернення і готові надати підтримку, коли їм це буде потрібно”, – Владислав Грезєв.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.