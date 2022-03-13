"Маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання", - Мінагрополітики

У міністерстві запевняють, що навіть якщо виробництво зупиниться, є все необхідне у великому запасі.

В Україні достатньо продуктових запасів для громадян.

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Про повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор — півтора року запасу", — зазначив він.

Він додав, навіть якщо виробництво зупиниться,в Україні є все необхідне в достатній кількості оскільки експорт зараз зупинено.

У Мінагрополітики підкреслили, що посівна кампанія розпочнеться там, де це можливо.