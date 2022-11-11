Мешканців Чорнобаївки просять не поспішати повертатися додому: про що варто знати

Місцевих із Чорнобаївки на Херсонщині просять поки не повертатися додому, адже територію потрібно ще розмінувати.

Мешканців Чорнобаївки, які після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали зі своїх домівок, просять не поспішати повертатися додому. Місцева влада попереджає, що спочатку варто перевірити всі приміщення та провести розмінування територій.

Про це повідомляє Чорнобаївська сільська рада.

"Шановні мешканці Чорнобаївської громади! Ми радіємо успіхам ЗСУ на нашій рідній землі і віримо в перемогу над ворогом на всій території України! Наразі закликаємо бути обачними і не поспішати з поверненням до будинків, де тривалий час ніхто не перебував", — повідомляє місцева влада.

У сільській раді пояснили, що Чорнобаївська військова адміністрація поки не має дозволу відвідувати деокуповані території, оскільки спочатку необхідно виконати перевірку та розмінування наших територій.

"Щойно буде дозвіл від військових та структурних підрозділів, ми повідомимо про це окремим повідомленням", — додає влада населеного пункту.

Нагадаємо, 11 листопада, на щойно звільненій від російських окупантів частині Херсонщини підірвався автомобіль з цивільними. Внаслідок вибуху російської міни 4 осіб постраждало, серед них — двоє дітей.

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