Мешканця Луганщини засудили за співпрацю з окупантами

Мешканця Луганщини засудили за співпрацю з окупантами

Мешканця Луганської області засудили до 8 років за ґратами за співпрацю з окупатами країни-агресорки.

У квітні 2022-го чоловік вступив у злочинну змову з жителькою Рубіжного. Вона діяла за завданням осіб з числа збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зловмисник мав збирати інформацію щодо місць дислокації підрозділів та військової техніки ЗСУ, їхньої чисельності та маршрутів пересування на території міста. Дані він повинен був передавати представникам держави-терористки.

24-25 квітня українець, перебуваючи у Новодружеську, для орієнтування військовослужбовців РФ і так званої "ЛНР" здійснив збір необхідної інформації та передав її мешканці Рубіжного.

Суд визнав мешканця Новодружеська винним у державній зради. Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення. До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

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