ЗРК Aspide: характеристики та можливості ракет, які Іспанія надасть Україні

Іспанія ухвалила рішення передати Україні партію озброєння - Leopard 2A4 та зенітно-ракетні комплекси малої дальності Skyguard-Aspide. ЗРК малої дальності Shorad Aspide зможуть посилити протиповітряну оборону України.

Про передавання зброї повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на джерела в уряді.

Що таке Aspide, історія створення ракет

Часто, говорячи про цей комплекс, використовують назву SHORAD Aspide насправді "SHORAD" означає тип зенітного ракетного комплексу, перекладається як "Short Range Air Defense ", тобто як зенітно- ракетний комплекс (ЗРК) малої дальності. "Aspide" є назвою багатоцільових ракет, які використовуються на наземних, корабельних та повітряних платформах.

Aspide – це родина європейських ракет класу повітря-повітря та поверхня-повітря, які створені на базі американських авіаційних ракет середньої дальності AIM-7 Sparrow від Raytheon. Хоча ракети AIM-7 Sparrow були розроблені ще 64 років тому і сьогодні вони на озброєнні країни.

Ракети Aspide створені італійською компанією Selenia у 1973 р. Aspide так само і AIM-7 Sparrow – це ракети з напівактивним радарним наведенням. Але американські Sparrow були значно модернізовані італійцями – Aspide отримала нову радіолокаційну головку самонаведення, нову електроніку, потужніший двигун, поміняла приводи рулів керування. Італійці адаптували Aspide до пуску з поверхні, модифікували ракети Aspide для літаків, для ЗРК Albatros корабельного базування та сухопутного базування у ЗРК Skyguard-Aspide, Spada.

У 80-х ці ракети Aspide були закуплені Іспанією та інтегровані у комплекс Skyguard, який отримав назву Toledo, або Spada. Китай, купивши в Італії ліцензію на виробництво Aspide Mk.1. 1989 року, розробив власне сімейство ракет на базі Aspide, як поверхня-повітря (LY-60) так і повітря-повітря (PL-11). Використовують ракети Aspide італійські зенітно-ракетні комплекси Spada та швейцарські Skyguard-Sparrow.

Особливості та переваги Aspide

Як пише Army Recognition, Іспанія купила до своїх Skyguard-Aspide 200 ракет Aspide з дальністю стрільби до 10 кілометрів та 51 ракету Aspide 2000 з дальністю стрільби до 20 км.

ЗРК Aspide

Попри невелику дальність ураження, іспанські Skyguard-Aspide мають переваги:

Зенітно-ракетний комплекс можна використовувати з зенітною артустановкою «Ерлікон» калібру 35 мм та з іншими зенітними артсистемами цього типу, що дозволяє ефективніше відпрацьовувати повітряні цілі на низькій висоті.

Skyguard-Aspide можуть працювати як частина системи ППО та здатна обмінюватись даними із зенітно-ракетними комплексами інших типів.

Системи розміщені на причіпному буксированому шасі, найбільш ефективні у стаціонарній роботі й можуть використовуватися для захисту стратегічних об’єктів.

На відміну від інших систем радар підсвічування ракети Aspide у версії "земля-повітря" розміщується на самій пусковій установці, що дає можливість обстрілювати декілька цілей одночасно. У 90-х роках Іспанія оновила частину свої ЗРК, на деяких системах замінила радар Skyguard на Skydor, який належить до цифрових РЛС сучасного покоління, який об’єднаний із тепловізійною станцією. Дальність виявлення цілей радаром Skydor, за різними джерелами, складає до 40-60 км. Найімовірніше, Іспанія готова передати старі версії комплексів.

Іспанці зазначають, що Aspide призначена скоріше для "стаціонарної" роботи та захисту стратегічних об’єктів, як то промислові підприємства, аеродроми, морські порти. Як зазначається у Defense Express «Іспанські Skyguard-Aspide будуть корисні Україні саме для захисту морських портів. Особливо після того, як рашисти знову завдають ракетні удари по наших морських портах та зерносховищах».

Тактико-технічні характеристики ЗРК Aspide та ракет Aspide

Характеристики ЗРК залежить від модифікації. Оскільки, скоріш за все Іспанія передасть Україні зенітно- ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності SHORAD, наводимо основні характеристики ЗРК із зенітними ракетами Aspide у версії SHORAD:

Дальність виявлення цілей, км - 20.

Максимальна дальність ураження цілей, км - до 12.

Максимальна висота ураження цілей, км - до 6.

Характеристики ракети Aspide

Довжина, мм - 3 673.

Діаметр корпусу, мм - 204.

Розмах крил, мм - 644.

Стартова вага, кг - 217

Вага скалково-фугасної бойової частини, кг - 39

Максимальна швидкість польоту, М - 2,5

Aspide

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