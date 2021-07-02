Мистецтво посеред сміття: у Дніпрі на полігоні відбувся артпленер

Перформанс на полігоні організували для екосвідомості містян.

У Дніпрі влаштували артпленер просто на полігоні твердих побутових відходів. Попри сморід - під крики птахів та гул сміттєвозів - за пензлі та валики взялися кілька десятків студентів та школярів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок. 2 липня.

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На фоні відходів вони розмалювали водовозку. Старенький ЗІЛ використовують, щоби гасити можливі пожежі. Аби прикрасити машину від коліс і до даху-учасники пленеру використали понад 70 літрів фарби. Кожен міг прикрасити машину у власний спосіб. У такому розфарбованому вигляді водовозка і надалі лишатиметься на чергуванні.

Перформанс на полігоні організували для екосвідомості містян. Щодня сюди везуть від двох до чотирьох тисяч тон відходів. І такі об'єми комунальники тут сортувати не в змозі.

"Коли дивишся, рука не піднімається щось викинути - те, чому можна ще дати друге життя. Якось я намагаюся перебирати. Ось пляшки можна здати - їх ще раз перероблять", - сказала Валерія Третьякова, студентка.



"Скільки б комунальники не прибирали, але коли жителі смітять, причому спеціально, безвідповідально, і не хочуть зробити той мізер, який вони можуть, то, звичайно, так не годиться. Ось такі акції привернуть і увагу, і якось зворушать душу", - додав Олег Семенко, директор міського Департаменту екологічної політики.



Новини України: у Дніпрі влаштували арт-пленер просто посеред сміття

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