На Буковині виявили африканську чуму свиней

Спалах захворювання стався у приватному господарстві.

У селі Опришени Чернівецького району Чернівецької області виявили спалах африканської чуми свиней. У місцевого жителя загинуло двоє домашніх свиней, в яких підтвердили недугу.

Про це сьогодні, 16 грудня, повідомила пресслужба Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

У звязку з цим особисте селянське господарство жителя с. Опришени оголосили епізоотичним осередком африканської чуми свине.

"Визначено зоною захисту в радіусі 5 км від межі спалаху населені пункти: с. Опришени, с. Танівці, с. Привороки, с. Тарашани Чернівецького району", - йдеться у повідомленні.

У селах, які розташовані в радіусі 10 км від села Опришени, запровадять помірний карантин.

Нагадаємо ,у квітні 2021 року в селі Котелеве, що в Чернівецькій області, стався масовий спалах африканської чуми свиней. Вірусне захворювання виявили в одному із приватних фермерських господарств. За одну ніч там померло 440 голів тварин.

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