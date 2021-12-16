На Буковині виявили африканську чуму свиней

Спалах захворювання стався у приватному господарстві.
У селі Опришени Чернівецького району Чернівецької області виявили спалах африканської чуми свиней. У місцевого жителя загинуло двоє домашніх свиней, в яких підтвердили недугу.
Про це сьогодні, 16 грудня, повідомила пресслужба Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
У звязку з цим особисте селянське господарство жителя с. Опришени оголосили епізоотичним осередком африканської чуми свине.
"Визначено зоною захисту в радіусі 5 км від межі спалаху населені пункти: с. Опришени, с. Танівці, с. Привороки, с. Тарашани Чернівецького району", - йдеться у повідомленні.
У селах, які розташовані в радіусі 10 км від села Опришени, запровадять помірний карантин.
Нагадаємо ,у квітні 2021 року в селі Котелеве, що в Чернівецькій області, стався масовий спалах африканської чуми свиней. Вірусне захворювання виявили в одному із приватних фермерських господарств. За одну ніч там померло 440 голів тварин.
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