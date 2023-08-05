На Чернігівщині ще двоє дівчат загинули, купаючись в Десні

Рятувальники знайшли на дні річки тіло однієї загиблої 16-річної дівчини.

У суботу, 5 серпня, у річці Десна біля села Слобідка Менська Чернігівської області рятувальники знайшли тіло дівчини 2007 року народження, яка разом із подругою потонула напередодні увечері.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Психологи ДСНС розгорнули пункт екстреної психологічної допомоги, де проводиться психологічна робота з батьками та родичами загиблих”, - йдеться у повідомленні.

Це вже не перший випадок загибелі у Десні дівчат цього літа. 7 липня поблизу с. Оболоння рятувальники витягли з річки тіла двох дівчат 2008 року народження.

Тим часом співробітники підрозділів ювенальної превенції поліції Чернігівщини спільно з рятувальниками проводять профілактичні відпрацювання по всій області та роз’яснюють алгоритм безпечної поведінки при відпочинку на воді.

Поліція нагадує, що такий відпочинок допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині у річці Рось водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Це був 9-річний хлопчик, якого раніше розшукували у селі Городище Білоцерківського району.

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